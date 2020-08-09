بقرار من فايلر.. استبعاد صالح جمعة من تقسيمة الأهلي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:51 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد صالح جمعة من تقسيمة المارد الأحمر الجماعية خلال التدريبات.

جاء قرار فايلر باستبعاد صالح جمعة، بسبب مشكلة الوزن الزائد التي يعاني منها اللاعب منذ فترة طويلة.

وضع فايلر، برنامجا تأهيليًا خاصًا لصالح جمعة قبل الاعتماد عليه في مباريات المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة. 

ويؤدي صالح جمعة على هامش المران يوميًا، تدريبات بدنية وتنفيذ بعض الفقرات في صالة الجيم الخاصة بالنادي، من أجل خسارة الوزن الزائد حتى يشارك مع المارد الأحمر في المباريات خلال الفترة المقبلة.

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