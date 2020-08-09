كارتيرون يستقر على رحيل ثلاثي الزمالك





استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني بنادي الزمالك، على 3 أسماء للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.













وقد افصح كارتيرون على أسماء الثلاثي وهم، محمد حسن وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد، عن صفوف القلعة البيضاء هذا الصيف.













ويرغب في رحيل الثلاثة لاعبين السابق بعد الاتفاق على ضم 4 صفقات سوبر لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

















ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد.















