كارتيرون يستقر على رحيل ثلاثي الزمالك

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:49 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني بنادي الزمالك، على 3 أسماء للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وقد افصح كارتيرون على أسماء الثلاثي وهم، محمد حسن وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد، عن صفوف القلعة البيضاء هذا الصيف.



ويرغب في رحيل الثلاثة لاعبين السابق بعد الاتفاق على ضم 4 صفقات سوبر لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.




ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد.




وذلك ليصبح الزمالك مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى

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