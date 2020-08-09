شادي محمد يكشف كواليس سحب شارة القيادة من عصام الحضري في الأهلي









كشف شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، كواليس سحب شارة القيادة من عصام الحضري، حارس الأهلي والمنتخب المصري.





وأكد شادي محمد في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "بعدما قام مانويل جوزيه الشارة من عصام الحضري قام بالسؤال من هو الكابتن بعد الحضري".



