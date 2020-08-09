عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن موعد تقليص عدد قواته في أفغانستان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، تقليص عدد القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان، ليكشف بذلك تفاصيل عن خطط الخفض التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب قبل أيام.

وقال "إسبر"، في تصريحات نقلتها "رويترز"، أن الولايات المتحدة تخطط لتقليص حجم قواتها في أفغانستان إلى عدد أقل من خمسة آلاف بنهاية نوفمبر المقبل.

وللولايات المتحدة حاليا زهاء 8600 عسكري في أفغانستان.

وكان ترامب قد قال في مقابلة نشرها موقع أكسيوس يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تخطط لخفض هذا العدد إلى نحو أربعة آلاف.

وأعلن إسبر تقليص عدد القوات في مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية.

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