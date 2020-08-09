عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن موعد تقليص عدد قواته في أفغانستان

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، تقليص عدد القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان، ليكشف بذلك تفاصيل عن خطط الخفض التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب قبل أيام.





وقال "إسبر"، في تصريحات نقلتها "رويترز"، أن الولايات المتحدة تخطط لتقليص حجم قواتها في أفغانستان إلى عدد أقل من خمسة آلاف بنهاية نوفمبر المقبل.



