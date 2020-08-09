مقسومة جزأين.. العثور على جثمان سيدة في صندوق قمامة بالإسكندرية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:09 ص
مكان العثور على الجثة
مكان العثور على الجثة
فيروز حسني
تلقى اللواء "سامي غنيم"، مدير أمن الإسكندرية، السبت، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة تعاونيات سموحة بدائرة القسم، بالعثور على جثة مجهولة مقسومة إلى جزأين داخل أحد صناديق القمامة بالمنطقة.

وكانت إحدى السيدات التي تقطن في العقار المقابل لموقع العثور على الجثة، أبلغت بوجود جثمان داخل حاوية قمامة، فانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتم التأكد من وجود الجثمان، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للكشف عن هويتها، ومتابعة بلاغات الاختفاء في كافة أقسام الشرطة في الفترة الأخيرة.

وانتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة "لسيدة" في العقد الثالث من العمر "دون رأس"، ومقسومة لنصفين، وبها كدمات في مختلف أنحاء الجسم، وملقاة داخل صندوق قمامة أمام العقار (136) بتعاونيات سموحة.

وكثفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض الواقعة، و تحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

وأمر المستشار "كريم سامي" رئيس نيابة سيدى جابر بالتحفظ على الجثمان "بمشرحة الإسعاف"، وتكليف الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب وتوقيت الوفاة، والتحفظ على جميع كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتفريغها، وتكليف المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وكشف غموض الحادث.

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