السورية سارة فرح لـ"الفجر الفني": سعيدة بردود فعل الجمهور على "يا خسارة".. وهذا ما جذبني لتقديمها

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:17 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أعربت الفنانة السورية سارة فرح، عن سعادتها الشديدة بنجاح احدث أعمالها الغنائية بعنوان "يا خسارة" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وقالت سارة في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إن كل شئ في أغنية "يا خسارة" نجح في جذب انتباهها سواء أكان من ناحية الموسيقى أو الكلمات أو موضوعها.

وأضافت سارة: "الأغنية عبارة عن روح جديدة تختلف عما قدمته من قبل وكنت أتمنى أن أتعامل مع المايسترو ناصر الأسعد، ولاسيما وأن ياخسارة قدمتني بطريقة جديدة لجمهوري".

أما عن ردود فعل جمهورها على العمل، فقد أوضحت سارة فرح أنها سعيدة جدًا بحبهم للأغنية وكان تفاعلهم إيجابي بشكل كبير وهذا من فضل الله أن يضع القبول في قلوب محبيها.

يذكر أن ياخسارة من كلمات مصطفى زمزم وألحان ناصر الأسعد، وتقول كلماتها "إنسى يا قلبي هيدا نصيبك من الهوى، اه من الهوى ودّع حبّك ماعدنا نرجع سوا، نرجع سوا ولا كان عالبال تبكّيلي عينيّ شو غيّر الأحوال تا جرحك علم فيّ، يا خسارة حبيبي غدرني، يا خسارة مع إني حبيته من قلبي، يا خسارة روحي سلّمته وعمري عطيته يا خسارة".

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