موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:18 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لخوض مباراة تعد نارية أمام فريق اتالانتا الإيطالي يوم الاربعاء المقبل، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

وكان فريق أتالانتا قد صعد لدور الربع نهائي على حساب فالنسيا الاسباني، بينما تأهل باريس سان جيرمان بعد الاطاحة بفريق بوروسيا دورتموند الألماني. 

وسوف تقام المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وسوف يلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة فريقي أتليتكو مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني في دور النصف نهائي من البطولة الأوروبية.

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