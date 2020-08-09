أحمد جمال يغني "من غير مجاملة" لجمهوره عبر "إنستجرام"

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الفنان أحمد جمال فيديو جديد له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ، وهو يغني أغنيته الجديدة "من غير مجاملة" بدون موسيقى.

حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "العظمة عايزة منك أيه"، فيما كتب معجب آخر: "يا جمالو" وقال آخر: "من غير مجاملة الألبوم كله عظمة، مستنين باقي الألبوم" .

يذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وغناء أحمد جمال، وتوزيع وميكس محمد شفيق، ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة مزيكا.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال السلطان أحمد جمال، أغنية "جيل بطل" وهي من انتاج شركة الروابط الرياضية وتوزيع ديجيتال ساوند وهى من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.

تدعم أغنية "جيل بطل"، أبطال الألمبياد المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا.



https://www.facebook.com/131924270299183/posts/1774908852667375/

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