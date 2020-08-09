آدم يعبر عن غضبه من انفجار بيروت ويطرح "علقوا المشانق"

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:42 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
أعرب الفنان آدم عن ألمه وحزنه على وطنه لبنان وذلك بعد الانفجار الضخم الذي هزّ بيروت ووقع ضحيته أكثر من 5 آلاف جريح ومئات الشهداء وشرّد أكثر من 300 ألف عائلة، مؤدياً إلى كارثة.

وطرح آدم أغنية جديدة حملت عنوان “علّقوا المشانق” الموجهة لكل سياسي ومسؤول لبناني عن الجريمة الوطنية التي وقعت في مرفأ بيروت.

أغنية علقوا المشانق تحوي كلمات مؤثرة كتبها رامي الشافعي ووزعها عمر صباغ، ونفّذ الفيديو جورج حلو.

وتقول كلماتها“أيها الزعيم ألم تخجل بعد؟ نحن سكان الأرض
شعبها وأهلها مَن لم يفنَ بعد للوطن لا دمتم وبئس الوعد وعدكم منافقون أنتم بريء وطني منكم أيها الزعيم ننتظر استقالتكم علّقوا المشانق أعلِنوها ثورة
إسترجِعوا لبنان…”.

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