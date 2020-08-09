فيفي عبده تكشف لأول مرة كواليس تصوير فيديوهات رقصها





كشفت الفنانة فيفي عبده، كواليس فيديوهات رقصها التي تنشرها، عبر حساباتها الشخصية، بمواقع التواصل الأجتماعي، وذلك من خلال بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت فيفي، على مقطع الفيديو قائلة:"كواليس. بحبكم".



يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، برنامج المقالب الذي يحمل اسم "خلي بالك من فيفي" الذي قدمته خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020.





واستضافت عبده خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن والرياضة منهم الفنان ماجد المصري وميس حمدان ومي سليم وكهربا وبدرية طلبة.