بلاغ ضد مرتضى منصور بتهمة الإساءة لدولة العراق

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:45 ص
سمير صبري المحامي
سمير صبري المحامي
مـروة هيـكل
قدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، بلاغا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ونيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، ضد مرتضي منصور لتعمده الإساءة لدولة العراق لتعكير صفو العلاقات السياسية بينها وبين مصر.

والتمس "صبري"، إصدار أمرًا باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده مرتضي منصور عضو مجلس النواب للتحقيق في هذا البلاغ.

وأوضح المحامي: "في الوقت الذي تسعي فيه الدولة بجميع أجهزتها لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين العلاقات مع جميع دول العالم بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة، ونجحت كل الأجهزة في تحسين العلاقات وتنفيذ توجيهات وتعليمات الرئيس واستعادت مصر العظيمة مكانتها الريادية وسط العالم، إلا أن المبلغ ضده بحقده وجحوده خرج ليعكر صفو العلاقات المصرية العراقية حيث أكد مرتضى منصور خلال اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية: "لو مشيت من نادي الزمالك هيبقى زي العراق".

وأشار مقدم البلاغ، إلى أن هذا التصريح أثار استياء واستنكار وغضب الأشقاء في العراق واعترضوا على هذه الإهانة، مضيفا: "ولما كان ذلك وكان مسلك المبلغ ضده يهدد العلاقات المصرية العراقية ويعكر صفوها، ويخالف تماما توجهات القيادة السياسية، خاصة إذا اخذ في الاعتبار أنه عضوا في مجلس النواب ويفترض فيه أن يقدر خطورة تصريحاته"، يلتمس -مقدم البلاغ- اتخاذ إجراءات إدراج اسم المبلغ ضده علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، حيث انه يشرع في الهروب للخارج بعد أن كثرت البلاغات المقدمة ضده لارتكابه العديد من الجرائم والمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها منعا لمحاكمته والتحقيق في هذا البلاغ وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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نادي الزمالك مرتضى منصور سمير صبري المحامي بلاغ ضد مرتضى منصور

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