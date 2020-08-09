بلاغ ضد مرتضى منصور بتهمة الإساءة لدولة العراق

قدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، بلاغا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ونيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، ضد مرتضي منصور لتعمده الإساءة لدولة العراق لتعكير صفو العلاقات السياسية بينها وبين مصر.





والتمس "صبري"، إصدار أمرًا باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده مرتضي منصور عضو مجلس النواب للتحقيق في هذا البلاغ.





وأوضح المحامي: "في الوقت الذي تسعي فيه الدولة بجميع أجهزتها لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين العلاقات مع جميع دول العالم بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة، ونجحت كل الأجهزة في تحسين العلاقات وتنفيذ توجيهات وتعليمات الرئيس واستعادت مصر العظيمة مكانتها الريادية وسط العالم، إلا أن المبلغ ضده بحقده وجحوده خرج ليعكر صفو العلاقات المصرية العراقية حيث أكد مرتضى منصور خلال اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية: "لو مشيت من نادي الزمالك هيبقى زي العراق".



