شاهد.. خبير أرصاد: "يوليو وأغسطس أسخن شهور السنة"

قال الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة خلال شهري يوليو وأغسطس شيء طبيعي.





وتابع "سعودي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" الفضائية: "شهري يوليو وأغسطس أسخن شهور السنة، وتصل فيهم درجات الحرارة في القاهرة إلى 40 درجة وأحيانًا تتجاوز الـ40 درجة".





وأوضح أن الرطوبة ترتفع خلال الصباح الباكر والساعات المتأخرة في الليل، وتصل لـ80% و82% على القاهرة والوجه البحري، وإلى أكثر من ذلك في المدن والمناطق الساحلية.





هذا، و أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأحد الموافق 9 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأحد نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.





طقس الأحد ليلًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.