بعد الخروج من دوري الأبطال.. الغضب يسيطر على موهبة ريال مدريد

يحاصر فينيسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد، بعض اجواء من القلق والغضب، وذلك بعد مباراة الميرنجي أمام مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.













ولم يشارك البرازيلي طوال المباراة، وكان جالساً على مقاعد البدلاء، دون الاعتماد عليه رغم تأخر ريال في بهدفين لهدف واحد وخروجه من دور ال16 في البطولة.











