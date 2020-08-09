بعد الخروج من دوري الأبطال.. الغضب يسيطر على موهبة ريال مدريد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يحاصر فينيسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد، بعض اجواء من القلق والغضب، وذلك بعد مباراة الميرنجي أمام مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.



ولم يشارك البرازيلي طوال المباراة، وكان جالساً على مقاعد البدلاء، دون الاعتماد عليه رغم تأخر ريال في بهدفين لهدف واحد وخروجه من دور ال16 في البطولة.



وكان موقف زين الدين زيدان تجاه فينيسيوس غريب للغاية، ورغم أن ذكرت العديد من الصحف الإسبانية، توقعت الاعتماد عليه في ظل عدم جاهزية البلجيكي إيدين هازارد بشكل.

أخبار تهمك

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 7 ساعات

ارتفاع غير مسبوق لإصابات كورونا في بلد عربي

منذ ساعة الا ربع

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 12 ساعة

صدق أو لا تصدق.. فايلر مازال لا يريد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار فوري قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

طلب مفاجئ من نجم بيراميدز لإدارة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

راموس يُعلق على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

منذ 41 دقيقة

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي".. القاطرة الإفريقية يعود لحسابات فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

إثيوبيا تواصل تعنتها: الضغوط الأمريكية لن توقف بناء سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الخروج من دوري الأبطال.. الغضب يسيطر على موهبة ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الجالية المصرية في طوكيو تبدأ التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

منذ 12 دقيقة

آخر تطورات تعاقد باريس سان جير مان مع رونالدو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

رونالدو يشعر بالغضب لهذا السبب!

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

إثيوبيا تواصل تعنتها: الضغوط الأمريكية لن توقف بناء سد النهضة

10:12 م

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

موعد مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

01:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا