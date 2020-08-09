حار على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأحد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأحد الموافق 9 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأحد نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.





طقس الأحد ليلًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.