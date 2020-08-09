حار على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأحد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأحد الموافق 9 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

ارتفاع درجة الحرارة
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاع الجمعة والسبت، حيث ترتفع الحرارة بمعدل درجتين لتصل إلى 37 درجة.

وأشارت "إيمان"، إلى أن تسجيل أعلى درجة حرارة تكون خلال فترة الظهيرة، موضحة أنه اعتبارا من يوم الأحد ستنخفض درجات الحرارة لتسجل 35 درجة.

وأوضحت أن درجة الحرارة ستتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة خلال الفترة من الأحد حتى يوم الأربعاء المقبل، منوهة بأن فرصة سقوط الأمطار على أقصى جنوب البلاد مستمرة، وهى أمطار غير مؤثرة، فضلا على وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الأحد المقبل.
حار على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأحد
حار على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأحد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم طقس الأحد بوابة الفجر الفجر الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

موعد مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

منذ 43 دقيقة

راموس يُعلق على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

ارتفاع غير مسبوق لإصابات كورونا في بلد عربي

منذ ساعة الا ربع

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

رونالدو يشعر بالغضب لهذا السبب!

منذ ساعتين و 11 دقيقة

إثيوبيا تواصل تعنتها: الضغوط الأمريكية لن توقف بناء سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

طلب مفاجئ من نجم بيراميدز لإدارة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي".. القاطرة الإفريقية يعود لحسابات فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الخروج من دوري الأبطال.. الغضب يسيطر على موهبة ريال مدريد

منذ ساعة و 17 دقيقة

آخر تطورات تعاقد باريس سان جير مان مع رونالدو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الجالية المصرية في طوكيو تبدأ التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

منذ 13 دقيقة

الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار فوري قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

صدق أو لا تصدق.. فايلر مازال لا يريد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"حرارة مرعبة".. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الخميس في هذه المناطق

تحذير مهم من هيئة الأرصاد الجوية قبل عيد الأضحي (فيديو)

الأرصاد تحذر من طقس ثالث أيام العيد

شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس السبت

ارتفاع جديد.. الأرصاد تصدر بيانًا مهما بشأن طقس اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

إثيوبيا تواصل تعنتها: الضغوط الأمريكية لن توقف بناء سد النهضة

10:12 م

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

موعد مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

01:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا