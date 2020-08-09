"ما بدنا نموت منفجرين".. نداء من هيفاء وهبي للمسئولين اللبنانيين

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:50 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن حزنها الشديد بسبب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن وفاة أكثر من 150 ضحية وإصابة آلاف الجرحى ووقوع عشرات المفقودين.

ووجهت هيفاء وهبي انتقادًا لاذعًا للحكومة اللبنانية والمسئولين فكتبت عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر": “فينا نطلب طلب صغير؟ ما بدنا نموت منفجرين! اتركوا ربنا يرسم قدرنا مش انتو!"

وأضافت: "بدنا نعيش بكرامة! لبنان بيستحق يكون بخير وشعبه يكون بأمان!".

جدير ذكره أن أضرار الإنفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت طالت عدد كبير من الاشخاص ومن بينهم منزل هيفاء وهبي الواقع على الواجهة البحرية لمدينة بيروت.

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