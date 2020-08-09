نبيلة مكرم تكشف أعداد المصريين بالخارج.. وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن أعداد المصريين في الخارج تصل إلى 14مليون، ولكن نجتهد للوصول إلى أكبر عدد من النابغين والعلماء والخبراء.





وأضافت "مكرم"، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "أطلقنا حملات توعية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في المحافظات التي كانت مصدرة للهجرة غير الشرعية".





وأشادت بأغنية محمد فؤاد الجديدة عن الهجرة غير الشرعية، قائلة: "الفنان محمود فؤاد قريب من قلوب المصريين، وأغنيته الجديدة تذكر بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومبادرة مراكب النجاة".





وتابعت: "نعمل في وزارة الهجرة على توفير الفرص البديلة من خلال مبادر مراكب النجاة"، لافتة إلى أن إيطاليا هي بوابة أوروبا، ولا تزال هناك مراكب غير شرعي تصل سواحلها من دول إفريقية، موضحة أن مراكب النجاة تمنح المواطن الفرصة البديلة للهجرة غير الشرعية ليعيش حياة كريمة.





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قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت خارج مصر.





يأتي ذلك في إطار الاستعداد لانطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والمقرر بدؤه يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس في التاسعة صباحًا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.





وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن الوزارة، أعدت غرفة لمتابعة العملية الانتخابية بالخارج وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، من خلال تخصيص ‏البريد الإلكتروني ‪ [email protected] ‬، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 01062437210.





ولفتت وزيرة الهجرة إلى ضرورة متابعة تطبيق "كلم مصر" الإلكتروني الخاص بوزارة الهجرة على الهواتف المحمولة سواء بنظام Andriod أو IOS، إذ أنه سيساعد الجاليات المصرية بالخارج عند بدء التصويت في الانتخابات، من حيث تحديد عناوين المقار الانتخابية والسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، خاصة أن تصويت المصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري سيُجرى للمرة الأولى عبر البريد السريع.





وأضافت أن منصات الوزارة الهجرة على مواقع التواصل الاجتماعي ستشهد أيضًا نشر كافة الفيديوهات التعريفية بعملية تصويت المصريين بالخارج، والملصقات التفاعلية الدالة على ذلك، بالإضافة إلى الروابط الهامة التي تهم الناخبين والمتاحة على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.



