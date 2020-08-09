رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان: "حفرنا قناة السويس بعظامنا" (فيديو)

وجه عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان، التهنئة للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، على العيد القومي الخامس لقناة السويس الجديدة، لافتَا إلى أن نتائج افتتاح القناة الجديدة أثبتت جدية دراسة الجدوى الاقتصادية ورؤية القيادة السياسية.

وتابع "زيدان"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن قناة السويس الجديدة كان شرارة الانطلاق لكل المشروعات القومية بعد ثورة 30 يونيو، خاصة أنها كانت أول مشروع يدشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد وصوله للرئاسة.





ولفت إلى أن هناك 120 ألف مواطن مصري استشهدوا في افتتاح قناة السويس القديمة، وفي هذا الوقت كان عدد سكان مصر 4.5 مليون مواطن، معقبًا: "حفرنا قناة السويس بعظامنا".





وأشار إلى أن إنشاء القناة الجديدة أدى لاستحضار الروح الوطنية للشعب المصري، لافتَا إلى أن الشعب المصري قيادة وحكومة التفوا حول هذا المشروع، مما أدى لرفع الروح المعنوية المصرية، معقبًا: "مشروع قناة السويس الجديدة أحد أهم المشروعات التي تسطر تاريخ جديد في لحمة الشعب المصري، لتحقيق انجاز تاريخي يذكره الأجيال المقبلة".





وأضاف أن هناك الكثير من المشروعات التنموية التي حدثت على محور قناة السويس، ليس هذا فقط، بل تم انشاء مدينة الاسماعلية الجديدة، والاستاد الأولمبي، ومدينة السويس الجديدة، وبورسعيد الجديدة، معقبًا: "لولا قناة السويس الجديدة، لما كان لدينا 6 أنفاق جديد تربط شرق القناة بغربها".





ولفت إلى هناك 11.250 ألف سفينة مرت قناة السويس ابتداء من شهر يناير حتى الآن، بإيرادات وصلت لـ 3.3 مليار دولار، وهذا بفضل افتتاح القناة الجديدة التي ساهمت في رفع تصنيف القناة عالميًا.



