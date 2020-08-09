مياه الفيوم: العمل بنظام المناوبة بين بعض قرى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في بيان إعلامي بدء العمل بنظام المناوبة بين بعض القرى بمركز سنورس ومركز أبشواي اعتبارا من غدا الأحد الموافق ٩ أغسطس ٢٠٢٠.

وأكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه نظرا لوجود عطل مفاجئ بمحبس ١٠٠٠ مم داخل محطة مياه العزب الجديدة، المغذي لخط البداية لمركز أبشواي، والذي تسبب في عدم انتظام وصول مياه الشرب بكميات كافية للقرى الآتية: قرية سنهور القبلية، فيديمين بمركز سنورس، ومركز أبشواي بالكامل، ما عدا قرى طبهار والنصارية، وبالتالي تقرر العمل بنظام المناوبة بين هذه القرى.





وأضاف "درة"، أنه سيتم قطع مياه الشرب لمدة أربع ساعات يوميا عن مركز أبشواي وقرية كحك بحرى ووليدة والمنطقة السياحية اعتبارا من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة التاسعة مساء وضخ مياه الشرب لقرى سنهور القبلية وفيديمين، مؤكدا أنه سيتم الاستعانة بشركة متخصصة من أجل البدء في أعمال الصيانة وإصلاح المحبس من أجل توفير مياه الشرب لكل القرى المتأثرة بكميات وضغوطات مناسبة.



