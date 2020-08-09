مياه الفيوم: العمل بنظام المناوبة بين بعض قرى

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:53 ص
هشام درة
هشام درة
ريهام على
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في بيان إعلامي بدء العمل بنظام المناوبة بين بعض القرى بمركز سنورس ومركز أبشواي اعتبارا من غدا الأحد الموافق ٩ أغسطس ٢٠٢٠.

وأكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه نظرا لوجود عطل مفاجئ بمحبس ١٠٠٠ مم داخل محطة مياه العزب الجديدة، المغذي لخط البداية لمركز أبشواي، والذي تسبب في عدم انتظام وصول مياه الشرب بكميات كافية للقرى الآتية: قرية سنهور القبلية، فيديمين بمركز سنورس، ومركز أبشواي بالكامل، ما عدا قرى طبهار والنصارية،  وبالتالي تقرر العمل بنظام المناوبة بين هذه القرى.

وأضاف "درة"، أنه سيتم قطع مياه الشرب لمدة أربع ساعات يوميا عن مركز أبشواي وقرية كحك بحرى ووليدة والمنطقة السياحية اعتبارا من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة التاسعة مساء وضخ مياه الشرب لقرى سنهور القبلية وفيديمين، مؤكدا أنه سيتم الاستعانة بشركة متخصصة من أجل البدء في أعمال الصيانة وإصلاح المحبس من أجل توفير مياه الشرب لكل القرى المتأثرة بكميات وضغوطات مناسبة.

ولفت "درة"، إلى أنه إطار القضاء على مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب بقرية كحك بحري، تم اعتماد مبلغ مالي يقدر بنحو ٥ مليون و٢٠٠ ألف جنية للمساهمة في تحسين ضغوط مياه الشرب بالقرية، عن طريق توصيل خط جديد يبلغ طوله ١٨٠٠ متر وقطر ٤٠٠ مم لأن مشكلة عدم وصول المياه ببعض المناطق بالقرية يرجع لنتيجة التوسع العمراني والزيادة السكنية الكثيفة، ويساهم هذا الخط أيضا في انتظام مياه الشرب داخل القرية واستمرارها على مدار اليوم وبضغوطات مناسبة وان العمل في تنفيذ هذا الخط يبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك بعدما قامت الشركة القابضة بتوفير مبلغ ٥ مليون و٢٠٠ الف جنية على أن تتحمل المحافظة تكاليف رد الشيء لأصله.

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