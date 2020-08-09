بهذه الكلمات.. رامي جمال يعبر عن حزنه الشديد على مصطفى حفناوي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
طلب المطرب رامي جمال من متابعيه وجمهوره الدعاء لليوتيوبر مصطفى حفناوي، حيث نشر صورة للأخير عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "غنستجرام".

وعلق "جمال" على الصورة قائلًا: "معرفش مصطفى بس شايف شاب في ابتلاء مخيف له ولأهله ولينا يارب عارفين إن قدرتك تفوق قدرة البشر".

ودعا الله تعالى قائلًا : نسألك يارب بكل اسم سميت بيه نفسك أن تعيده لأهله بكامل صحته وعافيته .. دعواتكم ربنا يقومه بالسلامة".

في سياق متصل، يمكث "حفناوي" بالعناية المركزة منذ عدة أيام، نتيجة إهمال طبي أدى إلى ضمور في المخ وإصابته بجلطة بالجزء الأيسر.

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