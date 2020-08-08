الرسالة الأخيرة.. بيانيتش يودع يوفنتوس

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر

وجه البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس الإيطالي والمنتقل حديثًا إلى برشلونة الإسباني، رسالة وداعية عقب إقصاء "السيدة العجوز" من ثمن نهائي دوري الأبطال على يد ليون الفرنسي.



وكتب اللاعب: "واجهت الماضي (ليون) لأبقى في الحاضر، ولو على الأقل لبضعة أيام، اليوم ستفترق طرقنا، لكن كل سنتيمتر قطعته لأصل إلى هنا كان مُهماً وسيبقى في قلبي ويرافقني أينما ذهبت".



ولعب البوسني مع يوفنتوس لمدة 4 سنوات فاز فيها بلقب الدوري 4 مرات والكأس مرتين وكأس السوبر مرة وسينضم للبرسا بداية من الموسم المقبل.



وتعاقد البرسا مع اللاعب مقابل 60 مليون يورو بجانب 5 ملايين أخرى في صورة متغيرات، مع انتقال البرازيلي آرثر ميلو إلى يوفنتوس مقابل 72 مليون يورو و10 ملايين أخرى في صورة متغيرات.



ووقع بيانيتش (30 عاماً) عقداً يمتد مع البرسا حتى يونيو (حزيران) 2024 وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 400 مليون يورو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ليون بيناينتش برشلونة

أخبار تهمك

الرسالة الأخيرة.. بيانيتش يودع يوفنتوس

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

راموس يُعلق على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

لماذا خسر زيدان رهان دوري الأبطال مع ريال مدريد؟

منذ حوالي 4 ساعات

أزارو ينهي حلم فايلر في ضم صفقة إفريقية جديدة للأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. فايلر مازال لا يريد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من نجم بيراميدز لإدارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 10 ساعة

إثيوبيا تواصل تعنتها: الضغوط الأمريكية لن توقف بناء سد النهضة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 6 ساعات

الإسماعيلي يحدد سعر بيع باهر المحمدي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار فوري قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي".. القاطرة الإفريقية يعود لحسابات فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

قائد الأهلي التاريخي: أنا خدام القلعة الحمراء.. وأرفض الإساءة للكابتن محمود الخطيب

منذ 43 دقيقة

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

رونالدو يشعر بالغضب لهذا السبب!

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يحدد شرطه للتخلي عن نجمه

تطورات جديدة حول تعاقد برشلونة مع بيانيتش

آرثر يفسد صفقة انتقال بيانيتش الي برشلونة

يوفنتوس يرفع عرضه لاغراء نجم برشلونة

تفاصيل عقد بيانيتش مع برشلونة

موافقة أرثر تعيد الأمل لنجم يوفنتوس بارتداء قميص برشلونة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

إثيوبيا تواصل تعنتها: الضغوط الأمريكية لن توقف بناء سد النهضة

10:12 م

رونالدو يشعر بالغضب لهذا السبب!

12:04 ص

راموس يُعلق على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا