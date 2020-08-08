استبعاد ثنائي المقاصة لاصابتهما بالكورونا واستدعاء أوتشو وموسيس

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادي المقاصة بوجود ٣ حالات مصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق، وذلك بناء على نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريق استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها غدا الأحد. 

وتعود الحالات المصابة في صفوف الفريق للثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد، بجانب الدكتور أمين رفعت طبيب الفريق. 

وفور وصول خطاب اتحاد الكرة غادر الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد بجانب طبيب الفريق المعسكر المغلق المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة أسوان، واستدعى إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة الثنائي خالد أوتشو وأودو موسيس لمعسكر الفريق بدلا من الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد. 

ويستعد فريق المقاصة لمواجهة أسوان في الخامسة مساء غد الأحد باستاد المقاولون العرب في إطار الجولة الثامنة عشرة للدوري.

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