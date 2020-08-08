تسليم 60 فتاة جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج في شمال قنا

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد

أقام اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عضو مستقبل وطن بنجع حمادي بقنا، اليوم السبت، حفل عرس جماعي، لتوزيع جهاز العروسة لعدد ٦٠ عروسة من الفتيات غير القادرين والأيتام ويقام الاحتفال بتوزيع جهاز العروسة مجانا لجميع المشاركين برعاية حزب مستقبل وطن بقنا، وبحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأوضح خلف الله، أن حفل توزيع جهاز العرائس يأتي تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمه للأسر غير القادره والتزاما بتوفير حياة كريمه لاهالينا بمراكز نجع حمادي ودشنا والوقف، واستكمالا للمبادرة التي أطلقناها منذ أربع سنوات وتم خلالها توزيع جهاز العرايس لمايقرب من مائتين عروسه على مدار السنوات الاربع الماضيه، ولمحاولة رسم الفرحه على وجوه ابنائي وبناتي بتسليمهم جهاز كامل من جميع الاجهزه الكهربائيه اللازمه للعروس بمشاركه عدد من الجهات الخيريه ويقام الحفل بتطبيق وباتخاذ الإجراءات الاحترازيه الكفيله بضمان سلامه المشاركين في الحفل.

وتابع خلف الله بأنه تم توفير عدد 160 جهاز عروسة متكامل سيتم توزيعهم على ثلاثة مراحل تبدأ اولها في حفل اليوم، بتسليم 60 جهاز ويستكمل الباقي على مدار الأيام القادمة.

وشدد خلف الله أنه لن يتم تصوير أي عروسة ولن يتم اعلان أسماؤهم، وتم تسليم العروسة المستحقة رقم لكل منهم تستطيع من خلاله استلامه جهازها، ولن يتم اعلان الأسماء مطلقا التزاما منا بالمحافظة على مشاعر أسر اهالينا بقرى مراكز نجع حمادي ودشنا والوقف.

ولفت خلف الله إلى أنه مستمر في طرح عدد من المبادرات الخيريه من توفير كراتين أغذية وعجول ولحوم اضاحي وصلت أيام عيد الأضحى الي توزيع 33 عجل على الأسر الفقيرة ونستكملها بجهاز العرائس للتخفيف عن اهالينا ورسم الابتسامه على وجوههم.
تسليم 60 فتاة جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج في شمال قنا
تسليم 60 فتاة جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج في شمال قنا
تسليم 60 فتاة جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج في شمال قنا
تسليم 60 فتاة جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج في شمال قنا
تسليم 60 فتاة جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج في شمال قنا
تسليم 60 فتاة جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج في شمال قنا

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