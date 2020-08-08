معتصم النهار ينجو بأعجوبة من انفجار بيروت

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شارك الفنان السوري معتصم النهار متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو، يكشف كيف نجا من الموت، وذلك بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي.



وظهر معتصم وهو يتواجد في منطقة الجميزة، عند منسق الموضة الخاص به، وظهر في الفيديو وهو جالس على أحد الكراسي وخلفه الزجاج، فيما يتحدث إليه المنسق، ليقوم معتصم عن الكرسي وبعدها بلحظات قليلة يقع الإنفجار، وينفجر الزجاج ويتناثر بشكل كبير.



وتفاعل المتابعون مع الفيديو بعد تداوله بشكل كبير، معبرين عن فرحتهم لنجاته وسلامته، ومتمنين للجميع السلامة والصحة.





جدير بالذكر أن العاصمة اللبنانية بيروت قد شهدت حادثًا أليمًا بعد حدوث انفجار أليم، قد وقع مساء الثلاثاء، في مرفأ بيروت، وتسبب في تدمير واجهات العديد من المنازل، كما تسبب في وقوع جرحى وشهداء.

