"ليش انربط لسانكم يامجرمين".. ماغي بو غصن غاضبة لهذا السبب

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أعربت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن عن غضبها الشديد بسبب ما حدث في لبنان وهو ​إنفجار المرفأ​ الذي أدى إلى سقوط 158 شهيد حتى الآن، وعدد كبير من المفقودين تبقى منهم اليوم 21 وأكثر من 6000 جريح ودمار عارم في بيروت.



وكتب ماغي بو غصن​ عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي منشوراً وقالت:" كل مسؤل بيعرف بوجود نيترات الزفت عالمرفأ ليش ما منعتو فرق الدفاع المدني ينزلو حتى يطفو اول حريق قبل ما الانفجار يطلع فين؟ ليش انربط لسانكن يا مجرمين".



جدير بالذكر أن العاصمة اللبنانية بيروت قد شهدت حادثًا أليمًا بعد حدوث انفجار أليم، قد وقع مساء الثلاثاء، في مرفأ بيروت، وتسبب في تدمير واجهات العديد من المنازل، كما تسبب في وقوع جرحى وشهداء.

