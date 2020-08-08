بإطلالة جديدة ليلية علوي تبهر جمهورها ف أحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة ليلي علوي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بصور جديدة من أحدث ظهور لها، استكمالا لأجازتها الصيفية مع أصدقائها.





تألقت ليلي علوي في الصور بإطلالة شبابية، حيث ارتدت فستان باللون الأزرق مع بعض النقشات باللون الأبيض والأزرق الفاتح، وتركت شعرها على كتفها، ومع نظارة شبابية عصرية أضفت لها شكلا جذابا، ومنحها اللوك بشكل كامل إطلالة شبابية وحيوية.





وعلقت على الصورة قائلة "يوم حلو أوي مع أعز صحاب"، ومن ناحية أخري، شاركت "علوي" خلال الفترة السابقة بعدد من الصور برفقة أسرتها خلال استمتاعها بالعطلة الصيفية.





ويشار إلى أن الفنانة ظهرت مؤخرا بلوك جديد، بقصة شعر جديدة تعود إلى ستايل التسعينات من القرن الماضى مع قميص باللون الأبيض، عبر حسابها بموقع انستجرام، حيث نشرت صورة لها، نالت إعجاب جمهورها.





والجدير بالذكر أن أخر أعمال ليلى ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في ‏رمضان ‏‏2016 ، مع الفنان خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة ‏منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله.‎ ‎



