التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة الأهلي وأم صلال بالدوري القطري

حسم التعادل الإيجابي 1/1 نتيجة مباراة أم صلال بضيفه الأهلي اليوم السبت في الجولة العشرين من مسابقة دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وتقدم أم صلال بهدف سجله راؤول بيسيرا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وتعادل الأهلي عن طريق هدف سجله رامي فايز أبو شمالة، لاعب أم صلال، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 72.

ورفع أم صلال رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر، كما رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن.

وقام لاعبو أم صلال قبل بداية المباراة مع الأهلي بإرتداء قمصان العاملين في جمعية قطر الخيرية كرسالة تعبير واضحة عن تقدير جهودهم في مواجهة جائحة كورونا داخل وخارج قطر.