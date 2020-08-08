مجموعة العربي تكرم الأولى على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.. أعرف السبب

كرمت مجموعة العربى الطالبة علا أحمد سعد ابنة محافظة القليوبية نجلة أحد أبناء مجموعة العربي العاملين والحاصلة على المركز الأول فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية شعبة أدبى

وقد كان في استقبالها المهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي وعدد من أعضاء مجلس الادارة.

وأعرب المهندس محمد العربى عن فخره واعتزازه بحصول الطالبة علا على المركز الأول على مستوى الجمهورية ، موجها التهنئة لوالدها على تفوقها الذى يفتخر به كل من ينتمي لمجموعة العربي ، قائلا " سعادتي لا توصف لأن الأولى على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية هي نجلة ابن من أبناء مجموعة العربي" .

كما وجه الرئيس التنفيذي للعربي التهنئة لكل الناجحين فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية مؤكدا على أن التفوق لا يأتي بضربة حظ ولكن يأتي دائما بالعمل والجهد والمثابرة .

وأعربت الطالبة عن فخرها بأسرتها وخاصة والدها لمساندته ودعمه لها وتوفير كافة الأجواء المناسبة حتى حققت هذا النجاح والمركز الأول على مستوى الجمهورية

وقالت علا، إنها ستلتحق بكلية الألسن التى طالما حلمت بالدراسة فيها ووضعت الالتحاق بها على رأس إهتماماتها وتفوقها من أجل تحقيق حلمها التى تحلم به مذ طفولتها

فيما قال أحمد سعد والد الطالبة وأحد العاملين بمجموعة العربى: "أشكر المهندس محمد العربي على هذه اللفتة الطيبة والتى أسعدتني انا وابنتي وأدخلت الفرحة فى قلوبنا مشيرا إلى أن هذا ليس بجديد على مجموعة العربي التى دوما تقدم كافة أنواع الدعم للعاملين وأسرهم فى جميع النواحى الاجتماعية والصحية والثقافية والعلمية" .