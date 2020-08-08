التعليم تعلن مد فترة التقديم لمدرسة "بي. تك" بمجموع 240 درجة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فترة التقديم لمدرسة "بي. تك" للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة، حتى يوم 16 أغسطس 2020.





وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2019/2020، من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، عبر الرابط التالي من هنا





وتضم مدرسة "بي. تك" للتكنولوجيا التطبيقية، 3 أقسام (قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، المبيعات وخدمة العملاء، الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية)، وسيكون مقرها في الأسمرات منطقة تحيا مصر4.





وأعلنت الوزارة أن يشترط حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019/2020 بمجموع 240 درجة طبقًا لتنسيق الوزارة، وألا يزيد سن الطالب في أكتوبر المقبل عن 18 سنة، وأن يكون مصري الجنسية ولائق طبيًا، وأن يجتاز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وفقًا للطاقة الاستيعابية للمدرسة.





وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة تقديم الأوراق التالية: صورة من استمارة نجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019 2020، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد، وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطالب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة، وطلب التحاق بالمدرسة، وصورة بطاقة ولي الأمر.









حرارة وأمطار ورياح.. طقس الأسبوع من الأحد للجمعة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على مصر وفرص سقوط الأمطار وظهور الشبورة المائية، بالإضافة إلى حركة الرياح بداية من غدا الأحد إلى الجمعة.

الأحد 9 أغسطس

من المتوقع أن يسود، طقس حار رطب نهارًا، معتدل ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

الاثنين 10 أغسطس

من المتوقع أن يسود، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى و الوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، مع اعتدال الرياح، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، على السواحل الشمالية الغربية.

أما السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، فيسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة، أما على شمال الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وفي الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على أقصى الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.