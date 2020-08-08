التعليم تعلن مد فترة التقديم لمدرسة "بي. تك" بمجموع 240 درجة

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:20 م
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريم محمود
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فترة التقديم لمدرسة "بي. تك" للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة، حتى يوم 16 أغسطس 2020.

وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2019/2020، من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، عبر الرابط التالي من هنا

وتضم مدرسة "بي. تك" للتكنولوجيا التطبيقية، 3 أقسام (قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، المبيعات وخدمة العملاء، الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية)، وسيكون مقرها في الأسمرات منطقة تحيا مصر4.

وأعلنت الوزارة أن يشترط حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019/2020 بمجموع 240 درجة طبقًا لتنسيق الوزارة، وألا يزيد سن الطالب في أكتوبر المقبل عن 18 سنة، وأن يكون مصري الجنسية ولائق طبيًا، وأن يجتاز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وفقًا للطاقة الاستيعابية للمدرسة.

وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة تقديم الأوراق التالية: صورة من استمارة نجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019 2020، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد، وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطالب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة، وطلب التحاق بالمدرسة، وصورة بطاقة ولي الأمر.


حرارة وأمطار ورياح.. طقس الأسبوع من الأحد للجمعة


كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على مصر وفرص سقوط الأمطار وظهور الشبورة المائية، بالإضافة إلى حركة الرياح بداية من غدا الأحد إلى الجمعة.

الأحد 9 أغسطس

من المتوقع أن يسود، طقس حار رطب نهارًا، معتدل ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

الاثنين 10 أغسطس

من المتوقع أن يسود، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى و الوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، مع اعتدال الرياح، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، على السواحل الشمالية الغربية.

أما السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، فيسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة، أما على شمال الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وفي الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على أقصى الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التربية والتعليم مدارس بي تك طارق شوقي وزير التربية والتعليم بي تك امتحانات الطلاب

أخبار تهمك

طلب مفاجئ من نجم بيراميدز لإدارة الزمالك

منذ ربع ساعة

صدق أو لا تصدق.. فايلر مازال لا يريد نجم الأهلي

منذ 41 دقيقة

الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار فوري قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة الا ربع

منافس الأهلي.. ضربة موجعة جديدة للوداد البيضاوي قبل صدام دوري الأبطال

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 3 ساعات

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي".. القاطرة الإفريقية يعود لحسابات فايلر

منذ ساعة

كواليس حوار زيدان مع بيل قبل توديع دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 13 دقيقة

تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ضغوط أمريكية.. تصريح جديد من إثيوبيا يثير الجدل حول مفاوضات السد

منذ حوالي 3 ساعات

ليس رجب بكار.. الأهلي ينافس الزمالك على نجم جديد من بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد - لينجليت يضع برشلونة في المقدمة أمام نابولي

منذ نصف ساعة

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

لماذا خسر زيدان رهان دوري الأبطال مع ريال مدريد؟

منذ ساعة الا ربع

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

أمطار ورياح على هذه المناطق.. تعرف على طقس اليوم الخميس

عاصفة قوية تضرب القاهرة.. وتحذيرات من الأرصاد

شبورة وأمطار.. تعرف على حالة الطقس غدا السبت

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت في مصر وبعض المدن العربية والعالمية

عودة التقلبات.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس السبت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار فوري قبل مواجهة إنبي

08:56 م

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي".. القاطرة الإفريقية يعود لحسابات فايلر

08:42 م

لماذا خسر زيدان رهان دوري الأبطال مع ريال مدريد؟

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا