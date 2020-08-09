تفاصيل حملة "اعتز بفنك" لحفظ ضوابط الأعمال الدرامية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، إطلاق حملة بعنوان "اعتز بفنك"، ونعرض لكم في السطور التالية أهم المعلومات عنها.





أهداف الحملة

تثمن الحملة المكانة الرفيعة التي يمثلها الفن والفنانين المصريين، وضرورة الحفاظ على تلك المكانة وعدم المساس بها، باعتبار الفنانين هم النماذج التي يحتذي بها الشباب، ويؤثرون في المجتمع بشكل إيجابي.





كما تهدف الحملة إلى تعظيم دور الفن المصري كأهم أذرع القوى الناعمة، وعدم قبول الأدوار أو البرامج التي تمس مكانتهم ودورهم في المجتمع.





ضوابط لدراما رمضان

ووافق المجلس أيضا، في اجتماعه اليوم السبت، على اقتراح لجنة الدراما برئاسة الإعلامية عزة مصطفى إقامة ورشة عمل خلال الفترة المقبلة لمناقشة ضوابط الأعمال الدرامية في رمضان المقبل، في ضوء اختصاص المجلس بوضع أكواد للأعمال الدرامية، ودعوة عدد من المنتجين وبعض الفنانين وبعض المؤلفين والكتاب والمخرجين والنقاد الفنيين.





اهتمام رئاسي بالفن والفنانين

يأتي ذلك بعد أن أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية الدور الذى تلعبه السينما والمسرح والموسيقى والفنون إلى جانب الإعلام في توعية المواطنين، وذلك خلال لقاءات عدة منها جلسة "اسأل الرئيس" التي عقدت على هامش مؤتمر الشباب السابع، الذى أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة.





كما أبدى السيسي اهتمامه بالفن والفنانين، وقت أن كان مرشحا لرئاسة الجمهورية، فقال آنذاك إنه يرى أن الفن له دور كبير جدا في تحسين الحالة التي نعيشها، مشددا على أن الفن والثقافة والوعي هي حائط الصد أمام التطرف والتشدد، وعندما يتراجع دور الفن تظهر دائمًا مشكلات عديدة.



