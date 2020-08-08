هند عبدالحليم تحتفل بزفافها بين الأهل والأصدقاء

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:31 م
هند عبدالحليم
هند عبدالحليم
مي مرسي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحفل زفات الفنانة هند عبد الحليم اليوم.

وظهرت هند عبد الحليم في حفل زفافها بشكل جذاب وكان الحفل مقتصر على العائلة وحضور الأصدقاء المقىربين من الفنانين ونشر موقع "et بالعربي" الفيديو الأول لحفل زفافها.


يذكر أن هند عبد الحليم قد تم خطبتها إلى الفنان الشاب باهر النويهى فى عام 2017 بعدما شاركا سويًا فى مسلسل "الأب الروحى" الجزء الأول، ولكن سرعان ما انتهت العلاقة بعد فترة.

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