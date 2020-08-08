صدق أو لا تصدق.. فايلر مازال لا يريد نجم الأهلي

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر، ورؤية لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

فايلر لا يريد بقاء صالح جمعة

كشف مصدر داخل الأهلي، عن رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر في، عدم بقاء صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في الفترة المقبلة.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، قد حاولت من قبل إقناع المدرب السويسري رنيه فايلر، عن قرار بشأن صالح جمعة، وإعطاؤه فرصة في مباريات الأحمر المقبلة.

الجدير بالذكر أن صالح جمعة، شارك في تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الجماعية، في الفترة الأخيرة، إلا أن المدرب السويسري رفض مشاركته في مباريات الأحمر الودية قبل استئناف الدوري، بالإضافة إلى استبعاده اليوم من قائمة الأهلي التي ستواجه إنبي غدًا ضمن منافسات الدوري المصري.

مواعيد مباريات الأهلي المقبلة في الدوري المصري

الأهلي × إنبي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ15 .. 9 أغسطس

الإنتاج الحربي × الأهلي .. استاد السلام .. الجولة الـ19 .. 14 أغسطس

الأهلي × أسوان .. استاد القاهرة .. الجولة الـ20 .. 17 أغسطس

الزمالك × الأهلي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ21 .. 22 أغسطس

الأهلي × الجونة .. استاد القاهرة .. الجولة الـ22 .. 26 أغسطس.

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