في ذكرى وفاتها.. تحولت من كومبارس إلى نجمة ما لا تعرفه عن هند رستم

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:18 م
هند رستم
هند رستم
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى وفاة مارلين مونرو الشرق الفنانة الكبيرة هند رستم، أيقونة من أيقونات السينما العربية.

أطلت بجمالها الذي يمزج بين سحر الشرق وملامح الغرب، وأنوثتها الطاغية وجسدها الممشوق وذكائها الذي تحاكى عته كل من اقترب منها، وأدائها المميز في كافة الأدوار.

ملهمة للنساء في كل مراحل حياتها، وفي إصرارها على النجاح وقدرتها على أن تجعل اسم “هند رستم” مرادف للأنوثة والجاذبية في أي مكان وزمان.

في فيلم "أزهار وأشواك"، شاركت مع مجموعة من الفتيات المصريات ككومبارس، كما شارك بالفيلم كومبارسات أجنبيات، واعتقد العاملون بالفيلم أنها أجنبية، ولكن حينما طلبوا انضمام "المصريات" في صف واحد انضمت إليهن.

بعدها علمت أن الأجنبيات يحصلن على أجر أعلى، فاعترضت قائلة: "ولماذا يحصلن على أجر أعلى، نحن أجمل منهن، ولا يفعلن أكثر مما نفعله"، وبالفعل حصل الجميع على أجر واحد وهو 5 جنيهات بدلًا من 2 جنيه.

بعدها تعددت مواقفها، فعلى سبيل المثال في أحد الأفلام نزلت من سيارة "الكومبارسات" وهي تحمل فستانها، وتساءلت: "أنا فين أوضتي"، ولفت هذا أنظار المخرج حسن رضا، كونها مختلفة ومعتزة بنفسها، ليسند لها أدوارًا صغيرة أجادتها، وتنطلق بعدها في مشوار النجومية.

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