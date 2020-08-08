في ذكرى وفاتها.. تعرف على الاسم الحقيقي للفنانة هند رستم.. وطفولتها وبداية دخول الفن

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تحل اليوم ذكرى وفاة مارلين مونرو الشرق الأوسط الفنانة القديرة هند رستم، وهي من أبرز نجمات الجيل الذهبي في السينما المصرية.



ناريمان حسين مراد، الإسم الحقيقي للفنانة هند رستم، ولدت فى حى محرم بك بالإسكندرية وكان والدها ضابط فى الشرطة.



عانت منذ صغرها من قسوة والدها الظابط ذي الأصول التركية، وكان الجميع يطلقون عليه اسم "موسوليني"، لصرامته وشدته في التعامل، بعدها التحقت بمدارس ألمانية وفرنسية، ولكنها لم تكمل تعليمها، وفي سن الثالثة عشر تركت الدراسة لكثرة تنقل والدها بين القرى.



وبعد انفصال والديها، عانت من قسوة والدها وزوجته، وانتقلت بعدها لتعيش مع والدتها وزوج والدتها الذي ارتبطت به كثيرا وأحبته أكثر من والدها.



انتقلت بصحبة والدتها للإقامة في القاهرة، وتركا الإسكندرية، وفي سن الخامسة عشر، دخلت السينما لتشاهد أحد الأفلام للفنانة ليلى مراد، فأقنعتها صديقتها بالتوجه لأحد مكاتب السينما لدخول مجال التمثيل، وبالفعل شاركت في أدوار صغيرة بعدة أعمال.



