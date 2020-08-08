الخارجية: السفارات مستعدة لانطلاق انتخابات الشيوخ غدا

كشف المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، استعدادات السفارات المصرية لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج غدا عبر البريد.





وأشار "حافظ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الانتخابات ستنطلق غدا في التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة، مؤكدا أن كافة السفارات أتمت استعداداتها للانتخابات، ويحق التصويت لمن قام بتسجيل بياناته الفترة الماضية والتي سبق وتم تحديدها.





وأوضح أن الانتخابات ستنطلق في 124 دولة بها 140 مقر انتخابي، موجها التحية للهيئة الوطينة للانتخابات على دورها في توضيح كافة التفاصيل اللمتعلقة بالانتخابات للمصريين في الخارج.





يقترب المصريون من تحقيق خطوة جديدة في عصر الديموقراطية، حيث تجري انتخابات مجلس الشيوخ علي قدم وساق، والتي من المقرر أن تنعقد في يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري، بمقر السفارات المصرية بالخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجاري، باللجان الانتخابية في كافة المحافظات.





وتعد انتخابات مجلس الشيوخ خطوة واعدة نحو إقامة حياة ديمقراطية في ظل حياة دولة مدنية حديثة، فيعتزم المصريون علي استكمال بناء مؤسسات الدولة.





وينظر العالم بعين التقدير والإعجاب لاستعدادات الدولة المصرية، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري، للمصريين المقيمين بالخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجاري بكافة المحافظات.



