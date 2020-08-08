الخارجية: السفارات مستعدة لانطلاق انتخابات الشيوخ غدا

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:49 م
أحمد حافظ
أحمد حافظ
هدى عبدالرازق
كشف المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، استعدادات السفارات المصرية لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج غدا عبر البريد.

وأشار "حافظ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الانتخابات ستنطلق غدا في التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة، مؤكدا أن كافة السفارات أتمت استعداداتها للانتخابات، ويحق التصويت لمن قام بتسجيل بياناته الفترة الماضية والتي سبق وتم تحديدها.

وأوضح أن الانتخابات ستنطلق في 124 دولة بها 140 مقر انتخابي، موجها التحية للهيئة الوطينة للانتخابات على دورها في توضيح كافة التفاصيل اللمتعلقة بالانتخابات للمصريين في الخارج.

يقترب المصريون من تحقيق خطوة جديدة في عصر الديموقراطية، حيث تجري انتخابات مجلس الشيوخ علي قدم وساق، والتي من المقرر أن تنعقد في يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري، بمقر السفارات المصرية بالخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجاري، باللجان الانتخابية في كافة المحافظات.

وتعد انتخابات مجلس الشيوخ خطوة واعدة نحو إقامة حياة ديمقراطية في ظل حياة دولة مدنية حديثة، فيعتزم المصريون علي استكمال بناء مؤسسات الدولة.

وينظر العالم بعين التقدير والإعجاب لاستعدادات الدولة المصرية، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري، للمصريين المقيمين بالخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجاري بكافة المحافظات.

كما سيتوقف العالم لتحية المصريين الذين ستنتظم صفوفهم أمام صناديق الاقتراع لتأدية واجبهم الوطني مؤكدين علي مشاعرهم الصادقة تجاه بلدهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مجلس الشيوخ بوابة الفجر انتخابات مجلس الشيوخ الفجر اليوم الخارجية

أخبار تهمك

بسبب دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يرفض بيع نجمه إلى الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

منذ 43 دقيقة

هل اقترب الطلاق بين زيدان ونجم ريال مدريد؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ ساعة و 26 دقيقة

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

ضغوط أمريكية.. تصريح جديد من إثيوبيا يثير الجدل حول مفاوضات السد

منذ أقل من ساعتين

صورة محمد صلاح على كوب القهوة تثير إعجاب جمهوره

منذ ساعة و 22 دقيقة

ليس رجب بكار.. الأهلي ينافس الزمالك على نجم جديد من بيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 6 ساعات

استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

منذ ساعة

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد نابولي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

منذ ساعة و 7 دقيقة

خبر سار.. ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا إلى 53.1 % لأول مرة

منذ أقل من ساعة

يوفنتوس يكشف حقيقة رحيل رونالدو

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

انتخابات مجلس الشيوخ.. مصر تقترب من تحقيق عصر ديموقراطي جديد

الوطنية للانتخابات: ندرس تطبيق الغرامة على الممتنعين عن التصويت بانتخابات الشيوخ (فيديو)

بكري: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ رسالة للداخل والخارج (فيديو)

بكري: تغييرات في مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية خلال أيام (فيديو)

مصري مقيم بالإمارات: فقدنا جو الاحتفال بالانتخابات بسبب كورونا (فيديو)

مصري مقيم بروسيا: التصويت إلكترونيا أفضل.. ونتمنى استمراره بعد أزمة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

07:26 م

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

06:03 م

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا