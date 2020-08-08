من السودان للبنان.. السيسي رئيس يساعد الأشقاء العرب

لا يتردد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم الدول العربية كافة، لما لمصر من مكانة بين تلك الدول، ولعل خير دليل على ذلك وقوفه داعما للبنان فى أزمته الأخيرة التى اندلعت إثر التفجير الذى تعرض له مرفأ بيروت.، والذى يعد كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ.





ففور وقوع الحادث الأليم، كانت مصر فى صدارة الدول الداعمة للبنان، حين بادر الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم البلد العربى الشقيق معنويا، إذ أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبنانى العماد ميشيل عون لتقديم واجب العزاء فى ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذى أودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب فى إصابة المئات.





وأعرب الرئيس السيسى عن خالص المواساة للأشقاء فى لبنان حكومة وشعبًا، داعيًا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.





كما أكد الرئيس السيسى، خلال اتصاله بنظيره اللبنانى، تضامن مصر حكومة وشعبًا مع الأشقاء فى لبنان والاستعداد لتسخير كل الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان فى محنته.





من ناحية أخرى، وعلى الصعيد المادى، وجه الرئيس السيسى، الأربعاء الماضى، بتجيهز طائرتين تضم كل منهما مساعدات طبية عاجلة لإرسالها إلى بيروت، وفق ما أعلنه أسامة هيكل، وزير الإعلام، الذى أكد أن ذلك يأتى ضمن الإجراءات التى تتخذها مصر لمساعدة لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت الذى أسفر عن مئات القتلى والمصابين والمفقودين، بالإضافة إلى الخسائر المادية التى خلفها الانفجار.





كما وجه الرئيس السيسى، اليوم السبت، بفتح جسر جوى لاستمرار تقديم المساعدات إلى الشعب اللبنانى لمواجهة تبعات الانفجار، إذ أقلعت طائرة نقل عسكرية ثانية محملة بشحنة مساعدات عاجلة.





وتتضمن تلك المساعدات كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من مصر إلى لبنان، دعما لها فى مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.





المساعدات المصرية دعت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، إلى توجيه الشكر لمصر على وقوفها إلى جانب لبنان فى أزمته.





وجاء الدعم المصرى للبنان فى أزمته الأخيرة، امتدادا لسلسلة من الدعم المتواصل لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يولى اهتماما عظيما لسياسات مصر الخارجية وعلاقتها بالدول الأخرى، وخصوصا العربية، إذ سبق أن قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز 4 طائرات عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والعاجلة والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية لمساعدة حكومة دولة السودان الشقيق لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، بناءً على توجيهات الرئيس السيسى.



