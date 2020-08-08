يوفنتوس يكشف حقيقة رحيل رونالدو

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
نفى أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس الإيطالي حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا والتي ربطت نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو بالإنضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل.

وقال أنييلي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية :"كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان؟ سيبقى معنا. أنا متأكد من أنه سيلعب مع يوفنتوس في الموسم المقبل".

وأوضحت الشبكة البريطانية أن تلك التصريحات جاءت بعد إقصاء يوفنتوس من دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا على يد أولمبيك ليون الفرنسي، حيث خسر يوفنتوس في مباراة الذهاب بهدف نظيف قبل أن يفوز في مباراة العودة بهدفين مقابل هدف.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 35 عامًا إنضم إلى يوفنتوس في 2018 ويملك عقدًا حتى 2022 مع السيدة العجوز وخاض مع يوفنتوس حتى الآن 89 مباراة وسجل 65 هدفًا وصنع 18 هدف آخرين.

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