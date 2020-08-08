تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
علي نبوي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن اقتراب مسؤولو النادي الأحمر من التعاقد مع رمضان صبحي لاعب هيديرسفيلد الإنجليزي خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وقال المصدر إن المفاوضات مع النادي الإنجليزي تسير بشكل إيجابي للغاية واقتربنا من الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة وضم رمضان صبحي بشكل نهائي.

 

وتابع المصدر بأن انتقال رمضان صبحي إلى النادي الأهلي سيكلف خزيننة النادي 3 مليون و750 ألف جنيه استرليني بعدما تم الاتفاق بين مسؤولو الأهلي والنادي الإنجليزي على هذا المقابل المادي لانتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء.

 

وأوضح المصدر على أنه بالرغم من رغبة نادي بيراميدز في ضم اللاعب والتفاوض مع هيديرسفيلد الإنجليزي إلا أن رغبة رمضان صبحي اللعب بقميص النادي الأهلي داخل مصر.

 

ولعب رمضان صبحي هذا الموسم بألوان النادي الأهلي بعدما انضم إليه على سبيل الإعارة مقابل مليون ونصف المليون جنيه استرليني.

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