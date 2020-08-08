سوزان نجم الدين توجه رسالة لشعب لبنان عبر "تويتر"

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:37 م
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
مصطفى فكيه
علقت الفنانة سوزان نجم الدين، على أحداث لبنان من خلال نشر مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصية "تويتر"

وقالت "سوزان" في الفيديو: "اننا متضامنين مع اهلنا فى لبنان ولابد ان يكون هناك امل فى أن تعود لبنان الى سابق عهدها ولابد ان ننتصر لكرامتنا كعرب".

وتابعت سوزان حديثها قائلة: "لابد ان نتحد جميعا من اجل الوطن العربى ككل حتى يخرج كل بلد عربى من كبوته وازمته".

في سياق متصل، قدم نواب حزب الكتائب اللبنانية الثلاثة، سامي الجميل، ونديم الجميل، والياس حنكش، استقالتهم من المجلس النيابي، وذلك خلال مراسم تشييع أمين عام الحزب نزار نجاريان الذي قتل في انفجار مرفأ بيروت.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.

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