هل اقترب الطلاق بين زيدان ونجم ريال مدريد؟

سلطت وسائل إعلام إسبانية الضوء على قيام الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بوضع نجم الفرق البرازيلي فينيسيوس جونيرو على دكة البدلاء في المباراة التي خسرها الملكي بهدفين مقابل هدف على يد مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة العودة 4ي دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال الإعلامي خوسيه لويس سانشيز:" فينيسيوس كان حزيناً وغاضباً ليس فقط لأنّه لم يكن أساسياً بل لأنّه لم يتواجد حتى ضمن اللاعبين البدلاء ولهذا اللاعب كان محبطًا للغاية بسبب هذا القرار".





واختتم سانشيز حديثه قائلاً:"منذ ليلة مباراة خيتافي اختفي فينيسيوس عملياً، وفي الجولات المتبقية من الليجا لم يكن أساسياً وبعد مباراة خيتافي كان هناك شعور بأنّ فينيسيوس وزيدان فقدا شيئًا ما من التناغم والعلاقة بينهما".





وعلى نفس الجانب، علق الإعلامي ماركوس بينيتو على وضه فينيسيوس عبر برنامج الشيرنجيتو الإسباني قائلاً :" فينيسيوس كان يتوقع بأن يكون أساسياً خاصة وأنّه كان يشاهد تدريبات هازارد على مدار الأسبوع".





وأضاف:"بعد أن شارك هازارد أساسياً ضد مانشستر سيتي، النجم البرازيلي كان يتوقع أن يشارك لبضع دقائق لكنّ المفاجئة بالنسبة له كانت هي أنّ اللاعب حتى لم يقم بالإحماء".





واختتم بينيتو حديثه قائلاً:"فينيسيوس كان في حالة جيدة وتدرب بشكل طبيعي وكان سعيدًا أكثر من أيّ وقت لأنّ المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا كانت مهمة للغاية بالنسبة له لكنّه لم يكن يحصل على أي دقيقة".



