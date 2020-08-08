قمصان يقود مران خماسي الأهلي وياسر إبراهيم يستكمل برنامجه التأهيلي

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي


قاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لخماسي الفريق رامي ربيعة، وصالح جمعة، ومحمود كهربا، وعربي بدر، ومحمد شكري، عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت التدريبات حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة، وذلك قبل انطلاق مران الفريق الرئيسي اليوم، الذي يأتي استعدادًا لمواجهة إنبي.

كما استكمل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأحمر تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم.

وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم اليوم، وأعقبها خضوعه لتدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق.


ويلتقي الأهلي مع نظيره إنبي في الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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