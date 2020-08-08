العربية: إطلاق رصاص حى على المتظاهرين فى بيروت

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:23 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
وكالات

أفاد مراسل قناة العربية فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن المتظاهرين بدأوا فى إلقاء زجاجات حارقة على الأمن اللبنانى، فيما ردت القوات بإطلاق رصاص حى ومطاطى على المتظاهرين.

وحرق متظاهرون غاضبون فى بيروت، اليوم السبت، صورة الرئيس اللبنانى ميشال عون فى مقر وزارة الخارجية، بعد اقتحامها فى وقت سابق اليوم، حسبما أفادت قناة "الحدث".

ورفع المتظاهرون شعارات "بيروت مدينة منزوعة السلاح" على مقر الخارجية بعد السيطرة عليه.

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

وكان قد تم محاكمة الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.

وأدى اغتيال رفيق الحريري، إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.

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