الأهلي يعلن جاهزية مدافعه لمباراة إنبي

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

زف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرا سعيدا قبل مواجهة الفريق الأحمر أمام إنبي غدا.

 

وقال طبيب الأهلي إن أيمن أشرف، لاعب الفريق، بات لائقًا طبيًّا للوجود تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة إنبي غدًا.

 

أضاف: «تم الاطمئنان على حالة اللاعب أمس، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، وبعد وجوده أيضًا اليوم بشكل طبيعي رفقة زملائه في المران الجماعي».

 

يذكر أن أيمن أشرف تعرض للإصابة بكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق يوم الثلاثاء الماضي، قبل انتظامه أمس في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز

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