نادية الجندي توجه رسلة للشعب اللبناني عبر "إستجرام"

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:23 م
نادية الجندي
نادية الجندي
مصطفى فكيه
حرصت الفنانة نادية الجندي على توجيه رسالة للشعب اللبناني بعد حادث تفجير العاصمة اللبنانية الذي وقع منذ أيام وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتستجرام".

وظهرت "الجندي" بالصور أثناء زيارتها لـ لبنان وعلقت عليها قائلةً:" لبنان من أجمل بلاد العالم، ربنا يحفظها ويحفظ شعبها من كل شر وإن شاء الله ترجع في أقرب وقت أحسن مما كانت وستظل #بيروت ستظل في قلوبنا جميعًا.

يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي.

ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.
نادية الجندي توجه رسلة للشعب اللبناني عبر "إستجرام"
نادية الجندي توجه رسلة للشعب اللبناني عبر "إستجرام"
نادية الجندي توجه رسلة للشعب اللبناني عبر "إستجرام"
نادية الجندي توجه رسلة للشعب اللبناني عبر "إستجرام"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادية الجندي مسلسل سكر زيادة سكر زيادة تفجير لبنان الفنانة نادية الجندي

أخبار تهمك

ليس رجب بكار.. الأهلي ينافس الزمالك على نجم جديد من بيراميدز

منذ ساعة

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ حوالي 8 ساعات

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

منذ حوالي 6 ساعات

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقدم عرضه الأخير إلى هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

منذ حوالي 4 ساعات

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

منذ حوالي 5 ساعات

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. متظاهرون يقتحمون مقر وزارة الخارجية اللبنانية بالأشرفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ يوم

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الزمالك يستعيد نجم الفريق قبل لقاء القمة أمام الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أمطار ورياح شديدة وحرارة مرتفعة.. طقس الأسبوع من الأحد للجمعة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد السقا يلقن نادية الجندي درسًا قاسيًا ويعتدى عليها بالضرب

سميحة أيوب "مسك الختام".. أبرز أحداث الحلقة الثالثة من "سكر زيادة"

نبيلة عبيد مطلوبة على جوجل بسبب مسلسل "سكر زيادة"

نادية الجندي تشارك جمهروها بعض الشخصيات التي جسدتها

أحدث ظهور لـ نادية الجندي بترينج رياضي

نادية الجندي تشارك متابعيها صورة لها في صباها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:30 م

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

06:03 م

ليس رجب بكار.. الأهلي ينافس الزمالك على نجم جديد من بيراميدز

05:31 م

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

عاجل.. متظاهرون يقتحمون مقر وزارة الخارجية اللبنانية بالأشرفية

04:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا