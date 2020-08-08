نادية الجندي توجه رسلة للشعب اللبناني عبر "إستجرام"

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حرصت الفنانة نادية الجندي على توجيه رسالة للشعب اللبناني بعد حادث تفجير العاصمة اللبنانية الذي وقع منذ أيام وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتستجرام".



وظهرت "الجندي" بالصور أثناء زيارتها لـ لبنان وعلقت عليها قائلةً:" لبنان من أجمل بلاد العالم، ربنا يحفظها ويحفظ شعبها من كل شر وإن شاء الله ترجع في أقرب وقت أحسن مما كانت وستظل #بيروت ستظل في قلوبنا جميعًا.



يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي.



ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

