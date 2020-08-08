الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة إنبي

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
علي نبوي

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس، وذلك قبل ساعات من مواجهة إنبي، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأجرى الجهاز الفني واللاعبون مسحة طبية عقب نهاية المران الصباحي، أمس الجمعة، تنفيذًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أجرى الأهلي «٦ مسحات» طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضي، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة استئناف النشاط الرياضي من جديد، بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

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