عاجل - الأهلي يعلن جاهزية أحمد الشيخ لمواجهة إنبي غدًا





اكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية أحمد الشيخ، لاعب الفريق، لمباراة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





وأضاف عبد الحفيظ أن اللاعب انتظم اليوم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في القدم.



