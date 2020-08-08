عاجل - الأهلي يعلن جاهزية أحمد الشيخ لمواجهة إنبي غدًا

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي

اكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية أحمد الشيخ، لاعب الفريق، لمباراة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عبد الحفيظ أن اللاعب انتظم اليوم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في القدم.

وتعرض الشيخ لكدمة قوية في القدم خلال مشاركته في مران الفريق، الذي أقيم أول من أمس، حيث غاب عن المران الجماعي أمس، واكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» قبل مشاركته في المران الجماعي اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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