خاص.. يوسف فوزي يكشف لـ "الفجر الفني" آخر تطورات حالته الصحية

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:09 م
يوسف فوزي
يوسف فوزي
مصطفى فكيه
نفي الفنان يوسف فوزي، لما تتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من تدهور حالته الصحيه مؤخرا.

وقال في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بانه في صحه جديدة ولا صحة لما تداول عن تعرضه لوعكة صحية، وطلب الدعاء من محبيه له".

في سياق متصل، تصدر الفنان يوسف فوزي، تريند مؤشر البحث جوجل منذ فترة، بعد ظهور فيديو له مؤخرًا إصابته بمرض الشلشل الرعاش، وهو يتحدث إلى جمهوره.

وتحدث في الفيديو قائلًا: "لن أعود للتمثيل مرة أخرى وهذا قرار اتخذته منذ إصابتى بمرض الشلل الرعاش، خاصة أن عمرى أصبح 74 عاما والعمر جرى بيا والسكينة سرقتني خلاص، وده بسبب شغلانة الفن والتمثيل بتسرق العمر فعلا".

ووجه يوسف فوزى رسالة أخيرة لجمهوره قائلا: "شعب مصر شعب طيب لما تشوفوا الفنانين الذين رحلوا فى الأعمال السينمائية أو التليفزيونية اقرأوا الفاتحة لهم، وادعوا لى بالشفاء أيضا، وليس لدى شىء غير أن أقول اللهم إنى لا أسالك رد القضاء ولكنى أسألك اللطف فيه، وأسالك حسن الختام".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوسف فوزي اللمبي 8 جيجا الفنان يوسف فوزي

أخبار تهمك

الزمالك يستعيد نجم الفريق قبل لقاء القمة أمام الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

منذ حوالي 4 ساعات

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ حوالي 8 ساعات

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. متظاهرون يقتحمون مقر وزارة الخارجية اللبنانية بالأشرفية

منذ أقل من ساعتين

أمطار ورياح شديدة وحرارة مرتفعة.. طقس الأسبوع من الأحد للجمعة

منذ أقل من نصف ساعة

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقدم عرضه الأخير إلى هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ 33 دقيقة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ يوم

ليس رجب بكار.. الأهلي ينافس الزمالك على نجم جديد من بيراميدز

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف فوزي وحقيقة تجاهل زملائه له

يوسف فوزي يعلن إصابته بـ"الشلل الرعاش".. ويؤكد: "لن أعود للتمثيل مرة أخرى"

بعد إصابة يوسف فوزي به.. أسباب وأعراض وعلاج مرض الشلل الرعاش

بعد انتشار فيديو مؤثر له.. يوسف فوزي يتصدر تريند "جوجل"

بعد إصابته بالشلل الرعاش... يوسف فوزي: "مرضي ليس له علاج.. ومش عايز حاجة غير الدعوات"

عاجل.. يوسف فوزي يفجر مفاجأة صادمة بعد إصابته بالشلل الرعاش

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:30 م

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

06:03 م

ليس رجب بكار.. الأهلي ينافس الزمالك على نجم جديد من بيراميدز

05:31 م

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

عاجل.. متظاهرون يقتحمون مقر وزارة الخارجية اللبنانية بالأشرفية

04:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا