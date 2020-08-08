خاص.. يوسف فوزي يكشف لـ "الفجر الفني" آخر تطورات حالته الصحية

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نفي الفنان يوسف فوزي، لما تتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من تدهور حالته الصحيه مؤخرا.



وقال في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بانه في صحه جديدة ولا صحة لما تداول عن تعرضه لوعكة صحية، وطلب الدعاء من محبيه له".



في سياق متصل، تصدر الفنان يوسف فوزي، تريند مؤشر البحث جوجل منذ فترة، بعد ظهور فيديو له مؤخرًا إصابته بمرض الشلشل الرعاش، وهو يتحدث إلى جمهوره.



وتحدث في الفيديو قائلًا: "لن أعود للتمثيل مرة أخرى وهذا قرار اتخذته منذ إصابتى بمرض الشلل الرعاش، خاصة أن عمرى أصبح 74 عاما والعمر جرى بيا والسكينة سرقتني خلاص، وده بسبب شغلانة الفن والتمثيل بتسرق العمر فعلا".



ووجه يوسف فوزى رسالة أخيرة لجمهوره قائلا: "شعب مصر شعب طيب لما تشوفوا الفنانين الذين رحلوا فى الأعمال السينمائية أو التليفزيونية اقرأوا الفاتحة لهم، وادعوا لى بالشفاء أيضا، وليس لدى شىء غير أن أقول اللهم إنى لا أسالك رد القضاء ولكنى أسألك اللطف فيه، وأسالك حسن الختام".

