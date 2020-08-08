شاهد.. أحدث ظهور لـ على ربيع وزجته ندي محمود

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:07 م
علي ربيع
علي ربيع
مصطفى فكيه
شاركت ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر على ربيع بالصورة برفقة نجلته مليكة وزوجته وعلقت "محمود" على الصورة قائلة: "قمر يا روح قلبى ربنا يبعد عنكو العين".

في سياق منفصل بدأ علي ربيع وأوس أوس عرض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس" بداية من الخميس الماضي، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.

مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.
شاهد.. أحدث ظهور لـ على ربيع وزجته ندي محمود
شاهد.. أحدث ظهور لـ على ربيع وزجته ندي محمود
شاهد.. أحدث ظهور لـ على ربيع وزجته ندي محمود
شاهد.. أحدث ظهور لـ على ربيع وزجته ندي محمود

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مسرحية صباحية مباركة على ربيع زوجة على ربيع اوس اوس

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