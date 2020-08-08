فاتن موسي تحتفل بعيد ميلاد زوجها مصطفى فهمي

Advertisements

شاركت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، جمهورها بعدة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت "موسي" بالصور وهي تحتفل بعيد ميلاد زوجها الفنان مصطفى فهمي وشقيقه حسين فهمي وزوجته، الذي وافق أمس، الجمعة 7 أغسطس.



وعلقت موسي على الصور قائلةً:" Happiest BirthDay habibi Mostafa العمر كله يا حبي وعقبال مية سنة".



يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمى كان مسلسل "مليكة"، وعرض فى رمضان الماضى تأليف محمد سليمان عبد المالك، من إنتاج سينرجي، وإخراج شريف إسماعيل، وإشراف أحمد نادر جلال.



مسلسل "مليكة" بطولة دينا الشربينى، ومصطفى فهمى، وعمر السعيد، ومحمد شاهين، ورامز أمير، وأحمد العوضى، وصفاء الطوخى، وندا بسيونى، وآية سماحة، ودانا حمدان، ومحمد حمدى، وإيمان الزيدى، ولمياء كرم.

