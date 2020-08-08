الصحة السعودية: 1469 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 1492 حالة

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي


سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، 1469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19"، فيما تم تسجيل 1492 حالة تعافٍ إضافية، و37 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 287.262 حالة، من بينها 33.692 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1828 حالة حرجة.

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 250.440 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3130 حالة وفاة، وبالتالي تصل نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 87.18%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (101)، المدينة المنورة (61)، خميس مشيط (52)، الدمام (47)، جازان (47)، الهفوف (46)، أبها (44)، جدة (43)، رفحاء (41)، تبوك (41)، مكة المكرمة (40)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كالتالي: الهفوف (198)، مكة المكرمة (157)، الرياض (102)، المبرز (71)، خميس مشيط (69)، المدينة المنورة (48)، حائل (47)، جازان (46)، ينبع (41).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

منذ حوالي 4 ساعات

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سيد عبدالحفيظ يستدعي حسين الشحات للتحقيق

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الكبرى

منذ 36 دقيقة

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

منذ حوالي 4 ساعات

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقدم عرضه الأخير إلى هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

منذ ساعتين و 6 دقيقة

3 أندية أوروبية تتصارع على ضم النني

منذ 38 دقيقة

الزمالك يستعيد نجم الفريق قبل لقاء القمة أمام الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:30 م

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الكبرى

04:31 م

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

02:17 م

الزمالك يستعيد نجم الفريق قبل لقاء القمة أمام الأهلي

03:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا