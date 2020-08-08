تعرف على موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد تشيلسي في دوري الأبطال والقنوات الناقلة والتشكيل

يستأنف فريق بايرن ميونيخ الألماني اليوم السبت الموافق الـ8 من أغسطس 2020، مباراياته الأوروبية، بعد توقف المنافسات منذ فبراير الماضي، بعدما انتشر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعلق كافة الأنشطة الرياضية وعلى رأسها كرة القدم كإجراء احترازي للحد من انتشار الجائحة.





بايرن ميونيخ وتشيلسي





ويلعب فريق بايرن ميونيخ أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي، في إطار مبارايات الجولة الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي بدأت أمس بجولات نارية، حملت مفاجآت كبيرة، على رأسها خروج ريال مدريد على يد مانشستر سيتي، وهزيمة يوفنتوس بقيادة كريستيانو رونالدو، ليودعا البطولة.





موعد مباراة بايرن ميونيخ





ويستضيف بايرن ميونخ الألماني فريق تشيلسي الإنجليزي، في تمام الـ9:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، الـ10 مساءً بتوقيت السعودية، والـ11 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، في مباراة إياب من مساء اليوم، السبت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.





فوز بايرن ميونيخ





وتغلب بايرن ميونيخ على تشيلسي ف مباراة ذاهاب الدور الـ16 والتي جمعت بين الفريقين على ملعب "استامفورد بريدج"، بثلاثية نظيفة في مفاجأة كبيرة، وقاسية على لامبارد المدير الفني للريدز.





مدرب بايرن ميونيخ





وحذر هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ لاعبيه من التراخي وعدم احترام الخصم، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة واللاعبين الأكفاء الذين يلعبوا في صفوف تشيلسي وقيادته الفنية، مضيفًا، أنه عليه إظهار قوته وشعور لاعبيه بالثقة.





غيابات بايرن ميونيخ





ويغيب ومان الجناح الفرنسي لفريق بايرن ميونيخ عن مباراة دوري أبطال إفريقيا اليوم أمام تشيلسي حسبما أعلن هانز فليك، الذي أكد على وجود العديد من البدائل الكثيرة بصفوف الفريق الألماني، الطامح نحو تحقيق اللقب الغالي.





القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، صاحبة الحقوق الحصرية لبث مبارايات دوري أبطال أوروبا 2019-2020، عن نقل مباراة بايرن ميونيخ عملاق ألمانيا وتشيلسي الإنجليزي اليوم عبر فضائياتها



